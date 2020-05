Un total de 101 infractions au niveau de plusieurs points de vente à Inezgane-Ait-Melloul

samedi, 9 mai, 2020 à 10:45

Inezgane – Les interventions de la commission, relevant de la préfecture d’Inezgane-Ait-Melloul, chargée du contrôle des prix ont conduit à la constatation de 101 infractions au niveau de plusieurs points de vente depuis l’instauration de l’état d’urgence sanitaire.

Ces interventions ont concerné plus de 5.000 points de vente relevant des différentes communes issues de la préfecture, apprend-on d’un rapport de la Division des Affaires économiques et de la coordination relevant d’Inezgane-Ait-Melloul.

Ces infractions concernent le non affichage des prix, la non présentation de factures et l’usage de sacs en plastique, selon la même source qui précise qu’aucune infraction n’a concerné la vente de produits alimentaires impropres à la consommation.

De même, ajoute-t-on, l’offre dépasse la demande au niveau des marchés et des épiceries d’Inezgane-Ait-Melloul pour tous les produits alimentaires de base, notamment les plus prisés durant le mois sacré du Ramadan.