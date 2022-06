Tourisme: Lancement des travaux de réhabilitation et d’extension de l’ITHT à Tanger

lundi, 20 juin, 2022 à 21:01

Tanger – La ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, accompagnée de la directrice générale de l’Agence Millennium Challenge Account–Morocco (MCA-Morocco), Malika Laasri, a donné, lundi à Tanger, le coup d’envoi des travaux de réhabilitation et d’extension de l’Institut de technologie hôtelière et touristique (ITHT).

Ce projet, qui vise à renforcer les structures de formation au Maroc, bénéficie du soutien du Fonds “Charaka” mis en place dans le cadre du programme de coopération “Compact II”, conclu entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, représenté par Millennium Challenge Corporation (MCC).