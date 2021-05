Trafic international de drogue : 700 kg de Chira saisis à Tanger, ouverture d’une enquête

Rabat – Le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger a ouvert, mardi soir, une enquête visant un réseau de trafic international de drogue, et ce suite à la saisie de 700 kg de chira.

Les stupéfiants ont été saisis à bord d’un véhicule utilitaire stationné à Bni Makada, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Le véhicule en question a été soumis à une surveillance policière avant sa perquisition, précise la même source, ajoutant que les investigations ont permis l’identification du principal suspect dans cette affaire, qui est toujours recherché, la saisie de son véhicule ainsi que de deux plaques de Chira retrouvées dans son appartement.

Une femme soupçonnée d’entretenir une relation illégale avec le principal mis en cause a été également appréhendée dans le cadre de cette affaire, a fait savoir la DGSN.

Le service préfectoral de la police judiciaire poursuit les recherches et les investigations, sous la supervision du parquet compétent, afin d’interpeller cet individu, d’identifier toutes les personnes impliquées dans ces actes criminels et de déterminer ses éventuelles ramifications aux niveaux national et international, conclut le communiqué.