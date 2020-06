Tramway Rabat-Salé : Amplification du service, la sensibilisation mise en avant

samedi, 13 juin, 2020 à 13:45

— Par Ali Refouh —

Rabat – Dans les rues de Rabat et Salé, le son de cloche typique du tramway retentira un peu plus fréquemment qu’avant, la société en charge de ce moyen de transport vital ayant amplifié le service de ses rames à partir du 11 juin, mais le souci sanitaire reste de mise.

Pour pallier à toute confusion entre multiplication du trafic et relâchement dans le respect des mesures barrières instaurées pour contrer la Covid-19, la société de Tramway Rabat-Salé tient à rappeler aux usagers leurs obligations, en mettant en avant la dimension prévention, dans le sens littéral du mot.

Ainsi, tous ceux qui croiseront un tram ces jours-ci constateront que ces engins arborent un autocollant sous forme de masque de protection, au niveau de la partie avant. Le message est clair : la vie reprend petit à petit et avec elle les navettes, mais la crise sanitaire est encore d’actualité et il est primordial de maintenir les précautions édictées par les autorités.

Ce coup de com interpellateur vient résumer toute une série de mesures mises en œuvre par la société, aussi bien à l’intérieur de ses rames que dans les stations. Des mesures que les usagers, tout comme le personnel, sont appelés à observer afin d’éviter de faire de ce moyen de transport de masse une source de nouvelles contaminations et, du coup, mener à bien cette phase transitoire de déconfinement.

Dans ce sens, la société de Tramway a annoncé que le nombre maximum de voyageurs sur une rame double sera désormais de 240, affirmant que pour préserver la santé de tous, des distributeurs de gel hydrologiques ont été installés à proximité des portes d’entrée.

Dans un communiqué, elle assure que l’ensemble des rames et des stations ont été soumises à des opérations de désinfection et de nettoyage régulières.

Elle recommande, également, à ses clients d’emprunter le tramway uniquement en cas de nécessité absolue et de suivre au quotidien les directives que préconise le ministère de la santé.

En tout cas, l’amplification du service des rames et la campagne de communication qui l’accompagne semble être bien accueillies par les citoyens de la capitale et de sa ville jumelle.

Dans des impressions recueillies par la MAP, des usagers ont estimé que la démarche adoptée est rassurante, mais son efficacité reste tributaire du sens de discipline dont doivent faire preuve tous les concernés.

Pour Aziz, fonctionnaire, l’augmentation de la cadence des navettes tombe à pic, puisqu’elle est de nature à répondre à la hausse de la demande consécutive aux mesures d’allégement des restrictions, tout en permettant d’appliquer à la lettre les mesures préventives, notamment la limitation du nombre maximum de voyageurs.

De son côté, Samia, vendeuse, s’est déclarée enthousiaste à l’idée de reprendre son activité après des mois d’arrêt, ajoutant que la sensibilisation est primordiale en ce moment, surtout que beaucoup de gens ont tendance à croire qu’il s’agit d’un déconfinement total.

Un autre usager, Hamid, agent de sécurité, insiste sur la discipline des gens et le contrôle rigoureux du personnel de la société, pour faire appliquer les consignes de précaution, émettant le souhait de voir les indicateurs sanitaires s’améliorer afin de “sortir de ce cauchemar”.

L’amplitude de service des rames du tramway a été revue à la hausse à partir de jeudi, dans le cadre de la reprise progressive des activités dans les villes de Rabat et de Salé.

Les horaires ont été étendus, pour un service de 7H à 20H du lundi au dimanche, conformément aux directives des autorités locales.

Les fréquences des passages restent inchangées et se déclineront en un passage toutes les 10 minutes du lundi au vendredi de 07H à 10H, un passage toutes les 15 minutes du lundi au vendredi de 10H à 16H, un passage toutes les 10 minutes du lundi au vendredi de 16H à 20H et un passage toutes les 15 minutes, samedi et dimanche.

Les ministères de l’Intérieur et de la Santé ont annoncé, dans un communiqué conjoint, que les autorités publiques ont décidé de mettre en œuvre le plan d’assouplissement des mesures de confinement sanitaire selon la situation épidémiologique de chaque préfecture ou province de manière progressive, à partir du 11 juin.

Il s’agit, notamment, de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire dans l’ensemble du territoire national pour une durée d’un mois (jusqu’au 10 juillet) et la mise en œuvre d’un plan d’assouplissement des mesures de confinement sanitaire selon la situation épidémiologique de chaque préfecture ou province de façon progressive sur plusieurs étapes.