Le Tramway de Rabat-Salé amplifie le service de ses rames à partir du 11 juin

jeudi, 11 juin, 2020 à 9:55

Rabat – L’amplitude de service des rames du tramway sera revue à la hausse à partir de jeudi, dans le cadre de la reprise progressive des activités dans les villes de Rabat et de Salé.

Selon la société de Tramway Rabat-Salé, l’amplitude des horaires sera étendue, pour un service de 7H à 20H du lundi au dimanche, conformément aux directives des autorités locales.

Dans un communiqué, la société précise que les fréquences des passages restent inchangées et se déclineront en un passage toutes les 10 minutes du lundi au vendredi de 07H à 10H, un passage toutes les 15 minutes du lundi au vendredi de 10H à 16H, un passage toutes les 10 minutes du lundi au vendredi de 16H à 20H et un passage toutes les 15 minutes, samedi et dimanche.

Par ailleurs, le nombre maximum de voyageurs sur une rame double sera désormais de 240, souligne la même source, notant que pour préserver la santé de tous, des distributeurs de gel hydrologiques ont été installés à proximité des portes d’entrée.

À cet égard, l’ensemble des rames et des stations ont été soumises, également, à des opérations de désinfection et de nettoyage régulières.

Enfin, et en vertu de l’état d’urgence sanitaire, la société de Tramway Rabat-Salé recommande à ses clients d’emprunter le tramway uniquement en cas de nécessité absolue et de suivre les gestes aux quotidiens que préconise le ministère de la santé.