Transfert de mouflons à manchettes et de gazelles dorcas depuis Marrakech vers différents parcs et réserves du Royaume

samedi, 7 avril, 2018 à 13:49

Marrakech – La Direction Régionale des Eaux et Forêts et de la Lutte contre la Désertification du Haut Atlas a procédé, en ce début du mois d’avril, au transfert de mouflons à manchettes et de gazelles dorcas depuis Marrakech vers différents parcs et réserves du Royaume pour la restauration des écosystèmes naturels marocains.