Transport routier : Le ministère de tutelle incite au respect des mesures anti-Covid 19

lundi, 27 juillet, 2020 à 19:14

Rabat – Le ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau a incité, lundi, les citoyens et les professionnels au respect des mesures établies pour la lutte contre la propagation de Covid-19.

Dans un communiqué au lendemain de la décision d’interdiction des déplacements de et vers huit villes du Royaume, le ministère appelle les citoyens et les professionnels du secteur du transport routier (transport de marchandises et le transport en commun des personnes) au respect des décisions prises auparavant par le ministère, ainsi que les décisions établies par les autorités publiques compétentes, notamment la distanciation sociale, le port du masque et l’usage des désinfectants et ce, en vue de préserver la sécurité de tous et lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19.

Dans ce cadre, concernant le transport routier de marchandises, le ministère rappelle à l’ensemble des professionnels de ce secteur que le nombre de passagers autorisés pour les véhicules de transport de marchandises est de deux personnes (le conducteur du véhicule et un accompagnant).

S’agissant du secteur du transport en commun des personnes (transport public de voyageurs, transport mixte, transport touristique et le transport de personnels), le ministère exhorte à poursuivre le strict respect des mesures de prévention comprises dans le cahier des charges concernant la gestion des dangers de propagation de cette pandémie relatif aux entreprises de transport et ses employés, ainsi que le cahier des charges afférent aux gares routières, tout en incitant les voyageurs à faire preuve de coopération avec les différents intervenants en vue de se conformer à ces dispositions.

Rappelant le communiqué conjoint des ministères de l’Intérieur et de la Santé du 26 juillet, se rapportant à l’interdiction des déplacements de et vers les villes de Tanger, Tétouan, Fès, Meknès, Casablanca, Berrechid, Settat et Marrakech, le ministère souligne que les voyageurs qui se déplaceront de et vers ces villes doivent obtenir une autorisation spéciale de déplacement délivrée par les autorités locales.