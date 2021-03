Transport touristique: Le ministère réaffirme son ouverture permanente pour discuter l’ensemble des contraintes

samedi, 13 mars, 2021 à 11:33

Rabat – Le ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau a réaffirmé son ouverture permanente pour discuter et examiner l’ensemble des contraintes que connait le secteur du transport routier en général, et le transport touristique en particulier.

“Le ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau porte à la connaissance de l’opinion publique, que contrairement à ce qui a été relayé par certains journaux nationaux, se référant à l’une des représentations professionnelles du transport touristique, prétendant une tergiversation du ministère à l’égard des revendications des professionnels du transport routier, notamment du secteur du transport touristique, le ministère marque son étonnement de cette médisance incompréhensible et réaffirme son ouverture permanente pour discuter et examiner l’ensemble des contraintes que connait le secteur du transport routier en général, et le transport touristique en particulier et ce, dans le cadre du processus de dialogue institutionnel continu adopté par le ministère avec toutes les représentations professionnelles du secteur”, affirme le ministère dans un communiqué.