Travailleurs domestiques: Le ministère du Travail et le Ministère public s’engagent à veiller à la mise en œuvre effective de la loi 19.12

lundi, 28 septembre, 2020 à 19:06

Rabat – Le ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle et la Présidence du Ministère public ont signé, lundi à Rabat, un mémorandum de coopération et de coordination en vertu duquel ils s’engagent à veiller à la mise en œuvre effective des dispositions de la loi n°19.12 portant sur les conditions de travail et d’emploi relatives aux travailleuses et travailleurs domestiques.