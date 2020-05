Le tribunal de première instance d’Oued Eddahab tient son premier “procès à distance”

vendredi, 1 mai, 2020 à 21:58

Dakhla – Le tribunal de première instance d’Oued Eddahab a tenu, jeudi, son premier “procès à distance” dans le cadre des mesures préventives adoptées pour enrayer la propagation du coronavirus (Covid-19).

Ce dispositif repose sur l’utilisation des technologies de communication directe (visioconférence) entre les établissements pénitentiaires, d’une part, et les magistrats, les procureurs du Roi et les prévenus et leurs avocats d’autre part.

Dans une déclaration à la MAP, le président du tribunal de première instance d’Oued Eddahab, Redouane Farih a souligné que le dispositif des procès à distance intervient dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du Conseil supérieur de la magistrature et du ministère public, en coordination avec la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR).

M. Farih a également indiqué que ce dispositif vise à garantir la sécurité sanitaire et le droit à la vie pour tous les citoyens, y compris les détenus des établissements pénitentiaires, saluant à cet égard la coopération et l’adhésion de toutes les composantes du système judiciaire à cette nouvelle technique, qui constitue le prélude pour la mise en œuvre du tribunal numérique dans le Royaume.

Le procureur du Roi près du Tribunal de première instance à Dakhla, Abdallah Ahmanna, a pour sa part, noté que ce dispositif contribuera à statuer dans les affaires des justiciables en détention préventive sans les transférer au siège du tribunal, ajourant que cette nouvelle technique réunit toutes les conditions d’un procès équitable et constitue une occasion pour mettre en œuvre la stratégie visant la numérisation du service public de la justice.

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre des mesures de renforcement de la sécurité sanitaire des détenus et de l’ensemble des composantes de la famille de la justice, imposées par l’état d’urgence sanitaire pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus au Maroc.

Il intervient également dans le cadre de la mise en place des fondements du tribunal numérique, dans l’objectif de renforcer la structure technologique de l’administration judiciaire et de fournir des systèmes informatiques sécurisés et des programmes liés à la gestion des affaires et des procédures.