Trois interpellations à Tétouan pour violence et diffamation sur un malade mental (DGSN)

vendredi, 18 décembre, 2020 à 15:05

Rabat – Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tétouan ont interpellé, vendredi matin, trois individus aux antécédents judiciaires dans des affaires de drogue et de vol, pour violence et diffamation à l’encontre d’une personne souffrant d’une maladie mentale.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les services de la préfecture de police de Tétouan avaient réagi avec célérité et sérieux à une séquence vidéo relayée sur les pages des réseaux sociaux jeudi montrant un homme agresser physiquement un malade mental, alors que deux de ses complices enregistraient cet acte criminel à l’aide d’une caméra de téléphone portable.

Les recherches et investigations menées à la lumière de cette séquence ont abouti à l’identification de l’agresseur principal et de deux de ses complices, indique la DGSN, qui assure que les trois individus ont été simultanément interpellés vendredi matin à Tétouan.

Les trois suspects, âgés de 32, 33 et 43 ans, ont été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider les circonstances et mobiles de cette affaire, et de déterminer tous les actes criminels reprochés aux personnes concernées, conclut le communiqué