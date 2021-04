Trois questions au directeur du CRMEF Drâa-Tafilalet

mercredi, 7 avril, 2021 à 12:49

Errachidia – Le directeur du Centre régional des métiers de l’éducation et de la formation (CRMEF) Drâa-Tafilalet, Zayed Ben Yedir, souligne, dans un entretien à la MAP, la dynamique de développement enclenchée par cet établissement, à la faveur de projets visant notamment l’élargissement et l’amélioration de la qualité de son offre de formation.

Quelles sont les perspectives de développement du CRMEF Drâa-Tafilalet ?

Le CRMEF Drâa-Tafilalet s’est engagé dans une dynamique de développement ayant pour objet l’élargissement et l’amélioration de la qualité de son offre de formation.

C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet adopté récemment par l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Drâa-Tafilalet portant sur l’extension du siège principal du CRMEF situé à Errachidia.

Il sera procédé à la construction de 10 nouvelles salles de classe, ainsi que d’un pavillon des sciences englobant un laboratoire de physique, de chimie et des sciences de la vie et de la terre.

La mise en place de ce laboratoire a pour objectif de permettre aux enseignants stagiaires de mener les expériences programmées dans le cadre de leur cursus de formation dans des conditions adéquates.

Il sera procédé, en outre, à la construction d’un amphithéâtre d’une capacité de 160 places.

Le projet d’extension du siège principal du CRMEF de Drâa-Tafilalet à Errachidia, qui mobilisera une enveloppe de 5.984.011 de Dh du budget de l’AREF, permettra d’élargir l’offre de formation de cet établissement, à travers l’introduction de nouvelles spécialités. Il permettra aussi aux enseignants stagiaires de parachever leur formation théorique et pratique dans de meilleures conditions.

L’ambition est aussi d’ouvrir des antennes provinciales du CRMEF à Midelt, Zagora et Tinghir, à l’instar de celle existant à Ouarzazate. Le CRMEF Drâa-Tafilalet a la volonté, par ailleurs, de renforcer son rayonnement, à travers les différentes activités à dimension locale, régionale ou nationale qu’il organise.

Quelles sont les mesures adoptées pour la mise en œuvre de la loi cadre 51.17 au niveau du CRMEF ?

L’un des défis majeurs à relever par le CRMEF Drâa-Tafilalet est la mise en œuvre optimale de la loi cadre 51.17 relative au système de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique.

Il s’agit des dispositions de cette loi cadre se rapportant aux missions des Centres régionaux des métiers de l’éducation et de la formation, mises en œuvre à travers notamment le plan national et régional de formation continue, le développement du modèle pédagogique, outre les projets ayant trait à l’éducation inclusive et une série de sessions dont l’objectif est d’améliorer le niveau des formations aussi bien théorique que pratique.

Comment est structuré le CRMEF Drâa-Tafilalet ?

Le CRMED Drâa-Tafilalet est un établissement de formation qui a pour mission la qualification des enseignants du primaire, du secondaire collégial et du secondaire qualifiant, ainsi que des cadres administratifs de l’enseignement et de soutien, suivant les besoins définis par l’AREF.

Le nombre des cadres en formation durant l’année 2020-2021 au niveau du siège principal du CRMEF à Errachidia et de son antenne de Ouarzazate s’élève de 906 personnes, inscrites dans le cycle de qualification des enseignants et celui de formation des cadres administratifs.

Le centre assure des formations dans les quatre spécialités : physique-chimie et mathématiques (à Errachidia), ainsi que celles de la langue arabe et des études islamiques (à Ouarzazate).

Le CRMEF, qui compte avec un important staff de formateurs et de personnel administratif, accorde une importance particulière aussi à l’enseignement à distance durant la pandémie du Covid-19.