Trois questions au directeur provincial de l’Education nationale à Ouarzazate

mercredi, 16 septembre, 2020 à 14:55

Ouarzazate – Le directeur provincial de l’Education nationale à Ouarzazate, Youssef Bouras, revient, dans un entretien à la MAP, sur les mesures adoptées afin d’assurer la réussite de la rentrée scolaire 2020-2021 dans un contexte épidémiologique lié à la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19), ainsi qu’une meilleure adaptation de l’ensemble des intervenants avec la situation actuelle.

– Dans quelles conditions s’est déroulée la rentrée scolaire au niveau de la Direction provinciale de l’Education nationale à Ouarzazate?

A l’instar des autres Directions provinciales de l’Education nationale, l’année scolaire 2020-2021 a débuté le 7 septembre au niveau de la province de Ouarzazate, à travers des rencontres de communication avec les élèves, organisées dans l’ensemble des établissements d’enseignement, en application de le note ministérielle 20/39 du 28 août 2020.

Les élèves ont été accueillis dans le strict respect des mesures de prévention sanitaire adoptées par les autorités compétentes pour lutter contre la propagation du Covid-19, notamment le port des masques, la distanciation physique, le lavage régulier des mains, ainsi que l’utilisation des gels hydro-alcooliques et la désinfection des établissements scolaires. Ces mesures visent à préserver la santé et la sécurité des élèves et des cadres pédagogiques et administratifs.

– Quels ont été les préparatifs de la rentrée scolaire au niveau de la province ?

Il faut mettre l’accent sur les démarches anticipatives entreprises par les différents acteurs concernés et partenaires et sur la stratégie de communication et de mobilisation adoptée à travers de nombreuses rencontres avec les directeurs des établissements scolaires, les cadres de l’enseignement et les associations des parents d’élèves, en coordination continue avec les autorités publiques et sanitaires et les conseils élus.

Ces rencontres nous ont permis de trouver des solutions à de nombreux problèmes, le but étant d’assurer la réussite de la rentrée scolaire au niveau de tous les établissements.

– Quelles sont les particularités de la carte scolaire de la province de Ouarzazate pour la saison scolaire 2020-2021?

Le nombre total des élèves qui poursuivent leurs études dans la province de Ouarzazate, au titre de l’année 2020-2021, est d’environ 70.208, répartis sur les trois cycles d’enseignement au niveau de 137 établissements, dont 4 nouvellement créés.

S’agissant de l’enseignement préscolaire, le nombre d’élèves est de 12.021, répartis sur 687 classes.

La rentrée scolaire actuelle s’est déroulée dans de bonnes conditions, grâce aux efforts consentis par tous les acteurs, à savoir les autorités locales, les cadres de la santé et les conseils élus.

Je tiens à saluer aussi la grande implication des cadres éducatifs et administratifs dans tous les établissements d’enseignement au service des élèves, ainsi que les associations des parents d’élèves, les organisations de la société civile et les médias.