Trois questions au président du Conseil local des Oulémas d’Errachidia

samedi, 24 avril, 2021 à 11:55

Errachidia – Le président du Conseil local des Oulémas d’Errachidia et coordonnateur des conseils locaux des Oulémas de la région de Drâa-Tafilalet, Mohamed Ouahidi, aborde, dans une interview accordée à la MAP, la bonne manière d’accomplir le jeûne du Ramadan, notamment en ces circonstances liées à la pandémie de la Covid-19.

Q – Quelle est la bonne manière d’accomplir les rites du mois sacré de Ramadan afin que le musulman puisse recevoir la récompense divine ?

R – Dieu Tout-puissant a accordé Sa préférence à certains lieux et certaines périodes par rapport à d’autres, et parmi ces périodes figure le mois sacré du Ramadan, un mois béni durant lequel le fidèle accomplit le jeûne, qui constitue un rituel aussi bien physique que spirituel.

C’est ainsi que le musulman est appelé à saisir cette occasion pour se rapprocher de son créateur. Puisse Dieu accepter le jeûne et les bonnes actions de tout un chacun.

Le musulman doit être conscient de l’importance de ce mois sacré où les bonnes actions sont doublement rétribuées, en particulier celles accomplies en faveur des parents et des proches, la bonne éducation des enfants, l’aumône bénéficiant aux pauvres et démunis, tout un ensemble d’actions louables qui nous rapprochent du Tout-puissant.

Le fidèle doit aussi saisir l’opportunité de ce mois béni pour lire et réciter le Saint Coran, un rite essentiel en particulier durant le Ramadan.

Q – Comment le musulman peut-t-il adapter son jeûne à la conjoncture actuelle marquée par la pandémie de la Covid-19 ?

R – Si la foi du fidèle est forte et son cœur attaché à son créateur, il trouve ce à quoi il aspire en tout lieu et en tout temps. C’est la générosité de Dieu le miséricordieux, et nous prions le Tout-puissant, dans cette circonstance de crise sanitaire, de nous épargner Sa colère.

En ces temps, l’Homme doit toujours recourir à son créateur, et accepter cette pandémie en tant qu’une épreuve renseignant sur la force de sa foi.

C’est aussi l’occasion pour le musulman de retourner à son foyer et accomplir ses prières, notamment celles des Tarawih, en compagnie de sa famille et rendre grâce au Seigneur pour Ses bienfaits.

Q – Quelles sont les meilleures actions à accomplir à cette occasion ?

R – Nous devons toujours nous tourner vers le Créateur et le prier d’accepter les rites et les actions accomplies durant le Ramadan, en particulier en cette conjoncture sanitaire actuelle.

Le musulman doit accorder une grande importance à la multiplication des bonnes actions, notamment l’aumône en faveur des démunis et des personnes nécessitant une aide, ainsi que l’entretien et le renforcement des liens avec les proches, le mois sacré du Ramadan étant une occasion unique et une voie menant vers le paradis.

En toutes circonstances, les fidèles doivent œuvrer pour se rapprocher du Tout-puissant avec toutes les actions charitables possibles, en suivant en cela l’exemple et les enseignements du Prophète Sidna Mohammed, paix et salut de Dieu soient sur lui.