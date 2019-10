“Tunisia Design Week” du 25 au 27 octobre au port de la Goulette

jeudi, 24 octobre, 2019 à 11:46

Rabat – “Tunisia Design Week” (TDW), le salon professionnel dédié au Design, organisé par l’association “Tunisia Design Organization” (TDO), se tiendra du 25 au 27 octobre au Hangar H2 du port de la Goulette (Tunisie), selon un communiqué des organisateurs.

Le “TDW” se tiendra sous l’égide du ministère de la Culture et en partenariat avec l’Ambassade de l’Union Européenne en Tunisie, les ministères du tourisme, d’artisanat et du transport, précise-t-on de même source.

Le salon sera une occasion unique de mettre en lumière le design tunisien et de repenser son positionnement international sous le prisme du luxe et du design, mais aussi une occasion de consolider la communauté du design, de porter la voix du design en Tunisie et de faire prendre conscience au secteur public et privé que le design est un levier de croissance économique puissant pouvant se déployer à tous les secteurs, notamment l’industrie, l’artisanat, les services, le digital, l’hôtellerie, l’aménagement du territoire, les villes, l’agriculture et l’agro-industrie.

Un rendez-vous de trois jours dédié au design produit, l’art contemporain et l’artisanat revisité qui mêleront à la fois des espaces d’expositions de designers de renommée, des talents émergents, des studios indépendants mais aussi des marques bien établies et des galeries d’art.

Ce salon sera également un lieu d’échange et d’écoute, à travers plusieurs conférences et workshops qui seront animés par des invités prestigieux, précurseurs dans leur domaine. C’est aussi une occasion pour les opportunités commerciales en créant des collaborations avec les designers et les instituts de design.

La “TDO” et la “TDW” sont nées de la rencontre de Hicham Lahlou Designer international et les sœurs Hafaiedh lors du salon Downtown Dubai et Dubai Design Week.

La “TDO” est une association co-fondée en 2019 par Sonia Hafaiedh, entrepreneure, consultante en design et fondatrice de Tunisia design week, Sarra Hafaiedh, architecte d’intérieur, fondatrice de studio design et de Maya luxury bathing, et Basma Dellagi Kadhj, architecte d’intérieur.

Elle a pour objectifs la promotion de la Tunisie par le biais du design et le développement du savoir-faire des designers tunisiens, sur le plan national et international.

“TDO” est devenue membre de la World design organisation “WDO” en septembre 2019 sous l’impulsion de M. Hicham Lahlou, selon le communiqué. Fondée le 29 juin 1957 avec un statut consultatif en design accordé par l’ONU en 1963, la “WDO” est une organisation non gouvernementale comptant plus de 160 organisateurs dans le monde et représentant près de 400.000 designers.

D’après la même source, Hicham Lahlou est le premier de la région MENA et le deuxième africain élu au sein de “WDO” en 62 ans d’histoire et il ne cesse de promouvoir le design africain et de la région MENA. Infatigable militant et fondateur de Africa design days et award depuis 2014, il a influencé par ses actions en tant qu’invité d’honneur dans de prestigieux forums, relève le communiqué. Grand amoureux de la Tunisie qui l’honore depuis 2010 et où il est invité régulièrement comme invité d’honneur, M. Lahlou est le parrain de cette première édition de la “TDW”.

L’accès au salon se fera sous inscription préalable sur le site web : www.tunisiadesignweek.com.