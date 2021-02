UM6P : Africa Business School accueille la 5è promotion de son Exécutif MBA

jeudi, 4 février, 2021 à 23:06

Benguérir – Africa Business School (ABS), école d’excellence au sein de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) de Benguerir s’apprête à accueillir la 5ème promotion de son programme Exécutif MBA (E-MBA).

ABS s’est associée à la Columbia Business School (Etats-Unis) pour introduire au Maroc de nouveaux programmes de formation adaptés aux changements récurrents du monde des affaires à l’international, dont le programme E-MBA, l’un des fruits de ce partenariat entre les deux écoles destiné à proposer une offre de formation business de classe mondiale aux étudiants africains, indique un communiqué de l’UM6P.

L’excellence du programme tient également à un corps professoral de renommée internationale, composé d’experts académiques et industriels en provenance d’Europe, des Etats-Unis et d’Afrique.

Les candidats au MBA exécutif de ABS apprennent en effet auprès de 40 sommités du monde académique et professionnels de renommée internationale, dans un environnement pensé et conçu pour former des leaders africains.

Le programme E-MBA de l’ABS repose sur des principes pédagogiques inédits et innovants, imprégnés de la philosophie de cette école, à savoir l’apprentissage par l’action (Action Learning).

A travers des méthodes actives comme les Business cases, Boot Camps, Business Games…le programme E-MBA privilégie une offre d’enseignement où la pratique est alliée aux connaissances théoriques, pour une meilleure compréhension du monde et de l’entreprise.

Les participants ont ainsi l’occasion de côtoyer et d’enrichir leurs connaissances de parcours d’enseignants-chercheurs (en management, sciences cognitives, physique, philosophie, analytics…), d’économistes, d’executive managers, de conseillers d’entreprises nationales et internationales ainsi que de consultants de grands cabinets de conseil.

La multidisciplinarité (gestion d’entreprise, technologie, analytique, …) est au cœur de ce programme qui permet aux participants de gagner en aisance et en assurance pour une compréhension globale des principes fondamentaux sur lesquels repose une entreprise performante.

La méthode d’enseignement vise à favoriser la prise de décision et permet de répondre notamment aux questions relatives à la notion de création de valeur et au développement de la prise de conscience de soi en faveur d’un leadership efficace.

Le programme E-MBA, dispensé en anglais, englobe 30 modules sur une durée de 20 mois. Les cours sont dispensés sur le campus de ABS à Rabat et à Columbia Business School à New York (deux sessions d’une semaine) aux Etats-Unis. Une immersion sur le terrain est au programme, avec l’organisation d’un voyage pour les étudiants au cœur de l’Afrique, afin de mieux apprécier de visu les défis et les challenges du continent.

Cette immersion d’une semaine incluse des rencontres avec des chefs d’entreprise africains, représentant un large réseau d’entreprises et industries locaux ou filiales locales de grandes multinationales installées en Afrique. L’objectif est d’offrir aux participants au programme E-MBA une meilleure compréhension du contexte économique et géopolitique et un aperçu de la culture, des pratiques, des défis et des opportunités des marchés émergents.

Fondée en 2016 au sein de l’UM6P, l’ABS se concentre sur la formation d’une génération de dirigeants de demain, grâce à une combinaison originale d’approches académiques et commerciales.

S’appuyant sur des partenaires académiques internationaux prestigieux, l’ABS a pour ambition de contribuer au développement social et économique de l’Afrique et au-delà.

Avec une pédagogie hybride, les étudiants de l’ABS sont formés sur la responsabilité sociale, la pensée critique, l’innovation, le codage, la recherche appliquée et les questions africaines.