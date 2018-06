Un Iftar “nostalgique” avec les Marocains de Ouagadougou

lundi, 4 juin, 2018 à 10:52

-(Par Khalid BARKA, correspondant au Burkina Faso)-.

Ouagadougou – A quelques instants à peine avant que le Muezzin n’annonce solennellement la rupture du jeûne de Ramadan, tout un groupe d’une dizaine d’expatriés marocains, résidant à Ouagadougou, s’attablait dans un restaurant de l’une de ses compatriotes qui s’activait à bras-le-corps pour peaufiner et porter les dernières retouches à un repas “tant convoité” dans une contrée où ce mois sacré se déroule dans une ambiance loin d’être similaire à celle qui prévaut dans le pays d’origine.

Apparemment, le choix de l’endroit pour “festoyer” n’est guère fortuit. Loin de plusieurs milliers de kilomètres de leur pays natal, ces Marocains, en provenance de diverses régions et villes du Royaume, ont, néanmoins, su préserver jalousement leurs traditions dans un environnement qui ne semble point disposé à leur prodiguer les mêmes conditions de vie qui sont les leurs au Bled.

“A vrai dire, le Ramadan constitue pour nous une opportunité idoine et appropriée qui nous permet de nous rassembler autour de la même table d’Iftar pour célébrer cet avènement dans l’unisson et tenter, autant soit peu, de palier une solitude palpable dans ce pays ouest-africain”, a confié à la MAP, Adil, les trentaines, employé à Onatel (Office national des télécommunications) du Burkina Faso.

Ce rendez-vous tant attendu et auquel tout un arsenal relevant désormais du domaine des “relations publiques” a été déployé, en raison des agendas, des engagements, du manque de temps pour certains compatriotes et de distances relativement lointaines qui séparent leurs lieux de résidence de l’endroit de rupture du jeûne, s’est finalement concrétisé avec une euphorie inégalée jubilant ces retrouvailles et d’interminables salamalecs.

“Lors de ce mois sacré, mon époux libanais, Ilias, et moi, nous nous activons à faire le marché dès l’après-midi pour que l’on puisse être en mesure de préparer l’Ifrar dans le temps qui nous est imparti et s’apprêter à accueillir une clientèle, généralement composée de ressortissants du Proche-Orient et de certains de mes concitoyens”, a indiqué Jamila, qui vient d’ouvrir ce restaurant au centre-ville de Ouagadougou, après une expérience similaire non-concluante quelques années auparavant à Niamey, la capitale du Niger.

Issue du quartier l’Océan de Rabat, “cheffe Jamila”, la quarantaine, excelle dans la cuisine typiquement marocaine, tandis que son époux, assisté par certains “cuistots” parmi ses compatriotes, concocte des mets libanais et orientaux.

“Je suis tellement content de me trouver en compagnie de mes concitoyens, loin de mon pays, pour partager ensemble un Iftar, d’autant plus qu’il s’agit de la première fois que je célèbre le Ramadan dans un pays d’Afrique de l’Ouest”, s’est réjoui Amine, les quarantaines, ingénieur dans le secteur des BTP qui a réussi à donner corps à sa propre entreprise à Ouagadougou.

Après la rupture du jeûne à 18H25 (GMT) et la fin de la “séance de délectation” de mets succulents, en particulier la Harira, tout le monde s’est offert une place de choix dans une autre table bien aménagée, au sens “clean” du terme, pour savourer son café ou son thé à la menthe avec pour “garniture” des brioches farcies, des dattes et une diversité de gâteaux soigneusement préparés à la Marocaine, avant d’entamer les discussions et les débats, dans un climat convivial où s’entremêlent, entre autres, coupures sporadiques et parfois “virulents” du courant électrique lors de ce “forum” ramadanesque.

Le déroulement de Ramadan dans le pays d’origine et les causes et circonstances de leur présence dans le “Pays des Hommes intègres” s’accaparent la part du lion lors de ce brouhaha cacophonique, chacun des intervenants privilégiant s’enorgueillir de sa propre ville marocaine, ses spécificités et ses caractéristiques pendant le Ramadan, alors que ce débat, parfois houleux, prenne généralement fin par des éclats de rire ou des prises de bec, minutieusement maitrisés contre tout éventuel débordement.

Décidément, il s’agit d’un Iftar idyllique, même dans les fins-fonds d’un pays si lointain du continent africain… Des retrouvailles mémorables qui puisent leur essence de la cohésion et de l’attachement immuable des Marocains du monde à leur patrimoine culturel, traditions et us ancestraux: “Une intégrité au pays des Hommes intègres”.