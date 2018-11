Une délégation de diplomates caribéens informée de la dynamique de développement dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra

vendredi, 9 novembre, 2018 à 17:27

Laâyoune- Une délégation de quinze diplomates des pays l’Organisation des Etats de la Caraïbe Orientale (OECO) a effectué, mercredi et jeudi, une visite à Laâyoune au cours de laquelle elle s’est informée de la dynamique de développement que connaît cette région dans différents domaines.

Composée de diplomates représentant tous les Etats membres de l’OECO (Dominique du Commonwealth, Grenade, Antigua-et-Barbuda, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint Vincent et Grenadines, et la Barbade), la délégation a notamment tenu des rencontres avec le Wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Yahdih Bouchaab, et des responsables de l’Agence de promotion et de développement des provinces du Sud.

Ce déplacement, qui s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Maroc et les pays des Caraïbes, a permis à ces diplomates de vérifier de visu les projets socio-économiques phares initiés en faveur de la population locale.

Il a été également l’occasion de présenter les potentialités de la région et l’évolution positive des indicateurs de développement que connaît Laâyoune-Sakia El Hamra dans plusieurs domaines.

En outre, la délégation s’est rendue à plusieurs projets structurants comme le Parc éolien de Laâyoune et la Fondation Phosboucraa dans la commune de Foum El Oued.

A cet égard, les diplomates caribéens se sont dits “impressionnés” par le niveau de développement et les réalisations socio-économiques que connaît l’ensemble de la région.

Ils ont aussi salué l’attention portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au développement intégré et global des provinces du Sud du Royaume.

Cette visite à Laâyoune s’inscrit dans le cadre du cycle international de courte durée organisé, du 3 au 18 novembre 20018, par l’Académie des études diplomatiques du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale (MAECI), en collaboration avec l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI).

Créée le 18 juin 1981 par sept pays des Caraïbes orientales, l’OECO est une organisation intergouvernementale consacrée à l’harmonisation et l’intégration économique, la protection des droits de l’Homme et l’encouragement de la bonne gouvernance dans les pays indépendants et non indépendants dans les Caraïbes orientales.

Le 3 juin 2015, le Maroc est devenu officiellement le premier pays africain accrédité auprès de l’OECO.

En octobre dernier, il a été procédé à l’ouverture de l’ambassade de l’OECO à Rabat, la toute première représentation diplomatique de cette organisation en Afrique et dans le monde arabe.