Une panoplie de mesures gouvernementales pour garantir un approvisionnement constant en eau potable et en eau d’irrigation (Mme Afailal)

vendredi, 29 décembre, 2017 à 20:18

Taounate – Le gouvernement se penche actuellement sur l’élaboration d’un programme portant une série de mesures urgentes et d’autres à moyen et long termes pour garantir un approvisionnement constant en eau potable et en eau d’irrigation dans le cadre d’une approche participative impliquant l’ensemble des secteurs et des établissements concernés, a affirmé la secrétaire d’Etat chargée de l’Eau, Charafat Afailal.