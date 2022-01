Unités de l’enseignement préscolaire à Nouaceur, un outil de l’INDH pour lutter contre les inégalités en termes d’accès à l’éducation

lundi, 24 janvier, 2022 à 16:25

Nouaceur – Les unités de l’enseignement préscolaire qui s’inscrivent dans le cadre du programme 4 de l’Initiative nationale de développement humain (INDH) visant l’impulsion du capital humain des générations montantes sont un outil efficient pour lutter contre les inégalités en termes d’accès à l’éducation.

Ces unités de l’enseignement préscolaire qui sont au nombre de quatre dans la province de Nouaceur (région de Casablanca-Settat) bénéficient à 280 enfants dans les Douars Polo-Bassatine Assaada, Hmida-Chlihat, Lkraoulia, Mahfoud-Salem et Oulad Azzouz.

L’INDH a alloué un montant global de 1,536 million de dirhams pour la création, la réhabilitation, l’équipement et la gestion de ces unités dans la province de Nouaceur avec comme objectif de promouvoir l’enseignement préscolaire dans ces zone défavorisées vu son rôle dans le développement cognitif et social des enfants et le bon déroulement de leur parcours éducatif.

Mises en place en coopération avec la Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire (FMPS), ces unités disposent au minimum d’une classe qui bénéficie à près de 30 enfants.

Les éducatrices de ces unités sont sélectionnées par la FMPS en coopération avec l’ANAPEC et le ministère de l’Éducation nationale, l’objectif étant de dispenser une formation de qualité à ces enfants à même de leur permettre d’accéder au primaire tout en ayant les prérequis nécessaires pour la poursuite de leur cursus scolaire sans risque de décrochage.

L’unité de l’enseignement préscolaire de Douar Mahfoud-Salem et Oulad Azzouz, mise en place au sein de village d’Enfants SOS Dar Bouazza, est une illustration éloquente de l’efficiente de ce mécanisme pour la promotion de la scolarisation chez les enfants.

Disposant de trois salles de préscolaire et encadrée par sept éducatrices, cette unité profite à 90 enfants qui apprennent à lire et à écrire et se familiarisent avec le milieu scolaire avant d’accéder au primaire.

A cet égard, la cheffe de la Division de l’action sociale de la province Nouaceur, Ibtissam Ringa, a souligné dans une déclaration à la MAP et sa chaîne d’information M24 à l’occasion de la Journée internationale de l’éducation, que ce programme financé par l’INDH vise la généralisation du préscolaire au sein de la province, en mettant à disposition des enfants un cadre d’enseignement agréable répondant aux normes et exigences du ministère de l’éducation.

Et d’ajouter que l’INDH oeuvre aux côtés de plusieurs associations telles la FMPS à rapprocher l’école des enfants des zones défavorisées, notant qu’au niveau de la province de Nouaceur, l’INDH a créé et aménagé et veille à la gestion de quatre centres. Elle oeuvre pour la création de quatre autres centres d’enseignement de préscolaire.

Selon Mme Ringa, l’INDH veille à réunir les conditions idoines pour ces enfants y compris le transport scolaire pour un enseignement de qualité favorisant le développement du capital humain et promouvant l’équité, notant que ces unités ont nécessité une enveloppe budgétaire de 1,536 millions de dirhams, consacrée à la création, l’aménagement, l’équipement et la gestion.

Et de préciser que les cadres éducatifs du préscolaire sont sélectionnés et formés par la FMPS dans le cadre d’un partenariat entre les deux parties visant à réunir les ressources humaines et financières à même d’assurer le succès à ces unités, relevant que vu les résultats positifs de ces unités, l’INDH oeuvre à la création de quatre autres unités qui seront implantées dans des douars relevant de la province.

S’agissant de l’unité de l’enseignement préscolaire de Douar Mahfoud-Salem et Oulad Azzouz, mise en place au sein de village d’Enfants SOS Dar Bouazza, elle a souligné que cette unité illustre la politique d’ouverture et de partenariat de l’INDH dans la mesure où village d’Enfants SOS a mis à disposition le local, l’INDH a financé l’aménagement et l’équipement du local, tandis que la FMPS a assuré la sélection des cadres éducatifs.

L’INDH opte pour ce modèle de partenariat pour créer davantage d’unités de préscolaire et permettre au plus grand nombre d’enfants des douars de la province de Nouaceur de bénéficier de l’enseignement préscolaire, a-t-elle indiqué.

Pour sa part, Malika Kesly, responsable de développement au sein de la Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire, a relevé que la fondation, créée en 2008 à l’initiative du Conseil Supérieur de l’Enseignement et en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale, le ministère de l’Intérieur et la Fondation Mohammed VI de Promotion des œuvres sociales de l’Education-Formation, assure la sélection et la formation des éducatrices des unités de préscolaire.

Et de relever que ces éducatrices, qui sont recrutées en partenariat avec l’ANAPEC, bénéficient d’une formation de qualité à travers des modules et des mallettes pédagogiques permettant aux éducatrices de développer les capacités cognitives et sociales des enfants et de les préparer à intégrer le primaire, notant que la Fondation assure aussi le suivi de l’enseignement à travers l’évaluation permanente des éducatrices et du niveau des enfants préscolarisés.

Selon Mme Kesly, la fondation gère des milliers de classes à travers le Royaume, ce qui contribue à la généralisation de l’enseignement préscolaire notamment parmi les enfants issus de milieu défavorisés.

De son côté, Fatima Lhouari, éducatrice de la FMPS à l’unité d’enseignement préscolaire de village d’Enfants SOS Dar Bouazza, a fait savoir que les 90 enfants bénéficiaire de ces unités sont répartis sur trois classes, notant que l’objectif des éducatrices est de permettre à chaque élève d’être en mesure de lire et écrire et de se familiariser avec le milieu scolaire.

Selon elle, l’enseignement préscolaire permet de lutter contre le décrochage scolaire et développer la personnalité de l’enfant et le préparer à accéder à l’enseignement primaire tout en ayant tous les prérequis nécessaires pour poursuivre son cursus scolaire dans de bonnes conditions.

Selon le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), les inégalités en termes d’accès à l’éducation font parties des principaux facteurs des inégalités globales de développement humain.