Université Al-Quaraouiyine: Poursuite des études à distance, l’examen en présentiel en septembre

mercredi, 20 mai, 2020 à 14:22

Rabat – L’Université Al-Quaraouiyine a annoncé mercredi que les études se poursuivront à distance jusqu’à la fin du mois de juin prochain et que les examens auront lieu en présentiel au cours de la première semaine de septembre au lieu de juillet.

Il a été décidé, en coordination avec les directeurs des établissements et instituts relevant de l’Université, que les cours se poursuivront à distance jusqu’à fin juin 2020 et que les examens se dérouleront en présentiel dans la première semaine de septembre au lieu de juillet, pour donner aux étudiants l’occasion de bien se préparer aux examens et d’éviter tout problème qui pourrait entraver leurs déplacements et leur résidence durant le mois de juillet, a indiqué la présidence de l’Université dans un communiqué.

Concernant la prochaine rentrée universitaire 2020-2021, il a été décidé d’organiser des concours d’accès aux établissements et instituts de l’Université, au cours de la dernière semaine de septembre ou la première semaine d’octobre 2020, ajoute la même source.

Les études commenceront au cours de la première semaine d’octobre au lieu de la troisième semaine de septembre pour les anciens étudiants, tandis qu’elles commenceront au cours de la semaine suivant l’annonce des résultats pour les nouveaux étudiants, conclut le communiqué