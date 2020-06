Université de Fès : 410 cours diffusés sur les stations radio régionales

mercredi, 3 juin, 2020 à 14:42

Fès – L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) de Fès a diffusé 410 séances de cours en format audio sur les stations radio régionales, dans le cadre de l’élargissement de l’offre d’enseignement à distance en ce contexte de Covid19.

Cette opération, qui a mobilisé 150 enseignants appartenant à cinq établissements relevant de l’Université, a totalisé 172 heures de diffusion, réparties sur la station régionale de Fès (SNRT) avec 112 heures de diffusion, et radio Plus (60h), apprend-on auprès de l’USMBA.

Les cours produits ont touché 26 filières à la faculté des lettres de Dhar El Mahraz (130), la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fès (109), la faculté des lettres Sais (90), la faculté de Chariaa (60) et la faculté polydisciplinaire de Taza (21).

Les deux stations régionales ont consacré à l’université une séance de deux heures de diffusion par jour avec une rediffusion le soir, et ce du lundi au vendredi pour la station radio plus, et du lundi au dimanche pour la station régionale radio Fès (SNRT). Ces passages ont été renforcés pendant les deux dernières semaines, passant ainsi de deux heures à quatre heures de diffusion par jour, pour la station régionale radio Fès.

Selon l’USMBA, cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’élargissement du champs de diffusion, en vue d’atteindre les zones éloignées, de maintenir un lien étroit avec les étudiants et de mettre tout en œuvre pour assurer une continuité pédagogique.

Depuis le début de l’état d’urgence au Maroc et la décision de suspendre les cours en présentiel dans les universités par le ministère de tutelle, l’Université s’est ainsi mobilisée pour maintenir ses activités pédagogiques et scientifiques, ainsi que mettre son expertise au service de la société pour contribuer à la lutte contre le coronavirus Covid-19.

Une situation sans précédent qui a conduit l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès à ‘’repenser son fonctionnement interne, à construire des dispositifs innovants et à réinventer ses pratiques pour assurer au mieux la continuité pédagogique’’.

Depuis lors, 89.650 étudiants appartenant aux différents établissements relevant de l’USMBA suivent leurs différents enseignements à distance en ligne, mais aussi via d’autres supports de communication, notamment les deux stations radios régionales radio Fès et radio Plus.