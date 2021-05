Université Hassan II à Casablanca : Cérémonie en mémoire des enseignants, étudiants et personnels décédés du Covid-19

vendredi, 7 mai, 2021 à 21:52

Casablanca – L’Université Hassan II à Casablanca a organisé vendredi, une cérémonie en mémoire des personnes décédées du Covid-19 dont des enseignants, membres du personnel et étudiants, ainsi que des partenaires de cet établissement universitaire.

Cette cérémonie organisée au siège de la Bibliothèque universitaire Mohamed Sekkat, a été l’occasion de saluer la mémoire des victimes qui ont succombé au virus, avec des témoignages saluant leurs qualités et vertus ainsi que leur apport substantiel dans les domaines où ils exerçaient, consacrant ainsi la culture de la reconnaissance à l’égard de ceux qui ont consacré leur vie au service de la science, la connaissance et la recherche scientifique.

Le ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Driss Ouaouicha a souligné dans une allocution lue en son nom, que les personnes mortes du coronavirus ont laissé leur empreinte dans les domaines de la formation et de l’enseignement supérieur.

Parmi ces personnes, note le ministre, figurent ceux qui ont rendu des services louables au système de l’éducation et de la formation à travers des initiatives innovantes, en particulier pendant la période de confinement.

Le ministre a de même souligné que cette initiative organisée par l’Université Hassan II, consacre la culture de la reconnaissance et de la gratitude.

Pour sa part, la présidente de l’Université, Mme Aawatef Hayar, a affirmé que cette cérémonie est un témoignage de gratitude en reconnaissance des efforts déployés par les personnes décédées pendant la pandémie et de leur engagement au service de la recherche et de la formation scientifiques.

Elle a ajouté que la pandémie de coronavirus a fait des victimes parmi le personnel de l’Université et ses partenaires, qui ont rendu des services louables à la Patrie à travers la science et la connaissance, mettant en relief leur contribution aux réalisations de l’Université, grâce à leurs efforts et leur expérience.

Pour sa part, le président du Conseil local des ouléma à l’arrondissement Hay Hassani, M. Said Bihi, a mis en avant la contribution des personnes décédées appartenant à l’Université, au bon déroulement du processus d’enseignement et d’acquisition des connaissances.

Dans le même ordre d’idées, M. Hamid Hamani, Directeur de la Fondation Mohammed VI pour l’Edition du Saint Coran, a affirmé que les victimes du Covid appartenant à l’université ont contribué au rayonnement de l’Université, louant notamment les qualités de feu Fadel Sekkat pour son soutien permanent à l’université.

Cette soirée d’hommage à laquelle ont assisté des proches des personnes décédées du virus, a été marquée par la psalmodie de panégyriques à la gloire du prophète Sidna Mohamed paix et salut sur lui.