Université Ibn Zohr : Installation à Aït Melloul de deux nouveaux doyens de facultés

samedi, 19 septembre, 2020 à 9:19

Agadir – La cérémonie d’installation de deux nouveaux doyens de facultés relevant de l’université d’Ibn Zohr d’Agadir s’est déroulée, vendredi à Ait Melloul, en présence notamment d’académiciens et de professeurs universitaires.

Ainsi, les professeurs Abdelkhaleq Jayed et Ali Rachidi ont été nommés, respectivement, nouveaux doyens des facultés des langues, arts et sciences humaines, ainsi que des sciences appliquées d’Ait Melloul.

Intervenant à cette occasion, M. Jayed s’est dit fier de cette nomination, précisant qu’il œuvrera à développer la formation et la recherche scientifique, ainsi que la coopération internationale avec d’autres établissements universitaires.

Pour sa part, M. Rachidi s’est dit honoré d’occuper son nouveau poste, tout en promettant de travailler pour promouvoir la qualité de la formation et de la recherche offertes par la faculté.

Enseignant chercheur à l’ENCG Agadir, Ali Rachidi a une expérience de plus de 24 ans dans l’enseignement supérieur relatif à l’informatique, à la reconnaissance automatique de forme, au traitement automatique de langue, ainsi qu’au système d’information décisionnel en gestion.

De son côté, Abdelkhaleq Jayed est depuis 1994 enseignant-chercheur à l’université Ibn Zohr. Il est Docteur ès Lettres et Arts de l’Université Lumière Lyon 2 (France) et Docteur d’Etat ès Lettres de l’Université Ibn Zohr. Il est également Directeur du Laboratoire d’Etudes et de Recherches LLCI et Coordonnateur du Master Spécialité Tourisme, Communication et Développement.

De 2014 à 2016, il a occupé le poste de Vice-Doyen à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d’Agadir, en charge de la recherche scientifique et de la coopération.