Universités: lancement à Settat du projet INSITES

mardi, 16 janvier, 2018 à 8:22

Settat – Le projet “INstitutionnalisation des Structures d’Innovation de Transfert et d’Exploitation du Savoir” (INSITES), monté par l’Université Hassan 1er de Settat et visant à renforcer la recherche scientifique et valoriser la culture entrepreneuriale et d’innovation, a été lancé lundi à Settat.