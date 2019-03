Urbanisme : Le ministère veille à la mise en œuvre d’une approche spécifique à l’aménagement et la qualification des espaces ruraux (M. Ennahli)

mercredi, 27 mars, 2019 à 23:53

Oujda – Le secrétaire général du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Abdellatif Ennahli, a affirmé, mercredi à Oujda, que le ministère veille à la mise en œuvre d’une approche spécifique à l’aménagement et à la qualification des espaces ruraux, plus particulièrement les centres émergeants.