Pour une utilisation durable de la biodiversité, un cadre juridique et institutionnel s’impose

jeudi, 7 juin, 2018 à 22:42

Rabat – Des juristes de différents départements ministériels et des membres du Comité national de la biodiversité ont appelé, jeudi à Rabat, à l’élaboration d’un cadre juridique et institutionnel relatif au protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leurs utilisations (APA) pour contribuer à la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité au Maroc.