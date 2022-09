Le vaccin contre la grippe saisonnière protège contre les infections, les cas graves et les décès (expert)

lundi, 26 septembre, 2022 à 18:40

Rabat – Le vaccin contre la grippe saisonnière protège contre les infections, les cas graves et les décès, a affirmé Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé.