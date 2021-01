Vaccination anti-coronavirus: Traçabilité et chaîne de froid au cœur du dispositif organisationnel

mercredi, 27 janvier, 2021 à 16:09

Casablanca – Des techniques logistiques et informatiques sophistiquées ont été déployées pour réussir la campagne nationale de vaccination contre le nouveau coronavirus (covid-19), en mettant tout particulièrement l’accent sur les questions de traçabilité et de la chaîne de froid, a-t-on affirmé, mercredi à Casablanca, en marge de la réception la première livraison du vaccin du groupe pharmaceutique chinois Sinopharm.

Des responsables du ministère de la Santé et de la société Almav Logistics, présents dans les locaux de la Régie autonome des frigorifiques de Casablanca (RAFC) où s’est déroulée la procédure de contrôle des lots du vaccin, ont expliqué les différents procédés adoptés pour garantir le succès de cette campagne, ainsi que les étapes à franchir avant la distribution sur l’ensemble des régions du Royaume.

“Nous avons mobilisé tous les moyens logistiques et les techniques informatiques pour garantir le succès de cette campagne au niveau de l’ensemble du territoire national et ce, dans le cadre d’un partenariat public-privé avec le ministère de la Santé et les autres parties prenantes”, a souligné, dans une déclaration à la presse, Yassine Adib, directeur général d’Almav logistics, la société en charge du volet de la logistique.

Et de soutenir: “Nous avons ramené la solution speed WMS pour la gestion des stocks. Nous bénéficions également d’un appui de transporteurs du secteur privé”.

M. Adib a, en outre, mis l’accent sur la traçabilité des produits, ainsi que sur la nécessité d’une veille permanente sur la complexité de la chaîne de froid.

De son côté, Najem Basmail, Pharmacien responsable du stockage et de distribution du vaccin anti-coronavirus, a indiqué que cette livraison fait l’objet d’un contrôle portant, entre autres, sur la température requise, la qualité du produit, la quantité déclarée par la société chinoise et la date de péremption.

Des échantillons seront par la suite prélevés pour les envoyer au laboratoire nationale pour validation et ce, avant d’entamer la distribution qui est prévue ce jour même, a-t-il ajouté.

Le Maroc a reçu ce mercredi la première livraison du vaccin chinois Sinopharm contre la Covid-19. L’acquisition de ce vaccin intervient en exécution des Hautes directives de SM le Roi Mohammed VI pour lancer une campagne de vaccination nationale à grande échelle en vue d’immuniser toutes les composantes du peuple marocaine et de réaliser une immunité collective permettant de réduire les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie.

Le vaccin Sinopharm qui a obtenu l’autorisation des autorités sanitaires du pays d’origine a montré son efficacité en ce sens qu’il ne présente aucun effet secondaire potentiel, comme l’attestent les données pré-cliniques et cliniques, lui permettant ainsi d’obtenir l’autorisation du ministère marocain de la Santé après avis unanime de la Commission nationale de vaccination.

Le Royaume du Maroc a acquis des quantités de vaccins suffisantes pour 33 millions de personnes (66 millions de doses). Il avait déjà reçu une première livraison du vaccin britannique AstraZeneca, fabriqué en Inde, qui a été distribué sur toutes les régions en prévision du lancement de la campagne nationale de vaccination.