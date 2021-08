La vaccination anti Covid-19 étendue aux jeunes de 18 ans et plus

vendredi, 13 août, 2021 à 18:44

De par ses potentialités touristiques, sa richesse culturelle et sa diversité cultuelle, Marrakech ne cesse d’accueillir, depuis le lancement des vols commerciaux directs en provenance d’Israël, des centaines de touristes israéliens qui viennent découvrir le charme et la magie de la cité Ocre et de son arrière-pays.