Vague de chaleur de dimanche à jeudi dans plusieurs provinces du Royaume (bulletin d’alerte météorologique)

dimanche, 31 juillet, 2022 à 14:46

Le Discours adressé par SM le Roi Mohammed VI, samedi à la nation, à l’occasion de la Glorieuse Fête du Trône, est l’incarnation d’une vision futuriste basée dans son essence sur l’établissement des priorités, la consolidation des constantes et le développement inclusif et productif, a estimé Mohamed Bouden, politologue et président du Centre Atlas d’analyse des indicateurs politiques et institutionnels.