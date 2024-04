Vague de chaleur et fortes rafales de vent de jeudi à lundi dans plusieurs provinces (bulletin d’alerte)

jeudi, 11 avril, 2024 à 15:00

Rabat – Une vague de chaleur (35 -42°C) et de fortes rafales de vent sont prévues de ce jeudi à lundi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, les provinces d’Es-Semara, de Tan-Tan, Tarfaya, Aousserd, Oued Eddahab, Boujdour et Laâyoune connaîtront de jeudi à lundi des températures oscillant entre 38 et 42°C, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Jeudi et vendredi, le mercure va varier entre 35 et 39°C à Agadir-Ida Outanane, Taroudant, Guelmim, Inezgane-Ait Melloul, Chtouka-Ait Baha, Sidi Ifni, Fquih Ben Salah, Assa-Zag, Essaouira, El Kelâa des Sraghna, Marrakech, Rhamna, Safi, Sidi Bennour, Youssoufia, Azilal, Béni Mellal, Tiznit, Tata, Settat, Al Haouz et Chichaoua, ajoute le bulletin.

Aussi, de fortes rafales de vent (70-85 km/h) sont attendues vendredi et samedi à Fahs Anjra, Tétouan, Tanger-Assilah, Chefchaouen et les reliefs de Larache, d’après la DGM.