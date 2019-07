Vague de chaleur de mercredi à dimanche dans plusieurs provinces du Royaume (bulletin spécial)

mercredi, 31 juillet, 2019 à 13:02

Rabat – Une vague de chaleur est prévue de mercredi à dimanche dans plusieurs provinces du Royaume, avec des températures oscillant entre 40 et 45 °C, a annoncé mercredi la Direction de la météorologie nationale (DMN).

Cette vague de chaleur concernera les provinces d’Errachidia, Figuig, Tata et Zagora, a précisé la DMN dans un bulletin météorologique spécial.

Par ailleurs, les températures maximales devraient atteindre 40 à 42°C sur les provinces de Boulemane, Ouarzazate, Assa-Zag et Aousserd, a ajouté la même source.