Vague de chaleur de vendredi à lundi dans plusieurs provinces du Royaume (Bulletin d’alerte)

jeudi, 3 août, 2023 à 21:49

Rabat – Une vague de chaleur est attendue de vendredi à lundi dans plusieurs provinces du Royaume avec des températures pouvant atteindre les 48°C, a annoncé jeudi la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des températures oscillant entre 44 et 48 °C sont attendues de samedi à lundi dans les provinces de Fquih Ben Saleh, Beni Mellal, Khouribga, Khénifra, Settat et El Kelaa des Sraghna, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau vigilance “rouge”.

Le mercure devrait afficher vendredi des températures oscillant entre 45 et 48 °C dans les provinces de Zagora et Tata, et des températures entre 42 et 44°C dans les provinces de Béni Mellal et Fquih Ben Salah, prévoit la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau vigilance “orange”.

Selon la même source, des températures variant entre 45 et 48°C concerneront, durant la période de samedi à lundi, les provinces de Tata et Zagora, alors que des températures entre 43 et 46°C seront enregistrées dans les provinces de Ouezzane, Meknès, Fès, Moulays Yacoub, Taounate, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Khemisset, Rhamna, Marrakech, Youssoufia, Chichaoua, Errachidia, Ouarzazate, Tinghir ainsi qu’à l’intérieur des provinces de Larache et Kénitra.

La canicule persistera également durant la même période au niveau des provinces d’El Hajeb, Sefrou, Ifrane, Sidi Bennour, Berrechid, Benslimane, Azilal et Al Haouz ainsi qu’à l’intérieur des provinces de Salé, Skhirate-Temara et Chefchaouen avec des températures variant entre 39 et 43°C.

Par ailleurs, de fortes rafales de vent (70 à 85 kms/h) sont prévues de samedi à mardi dans les provinces du nord du Royaume, notamment Tanger-Assilah, Fahs-Anjra et l’Ouest de Tétouan, a annoncé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.