Vague de froid : Le CRM distribue des lots de vêtements aux familles démunies issues de la Médina de Marrakech

mercredi, 6 janvier, 2021 à 13:20

Marrakech – Le Comité provincial du Croissant Rouge Marocain (CRM) à Marrakech mène, depuis mardi, une vaste opération de distribution de lots de vêtements aux personnes démunies issues de la Médina, et ce dans le cadre des efforts visant à lutter contre les répercussions de la vague de froid qui affecte la région en cette période de l’année.

Organisée en étroite coordination avec les autorités locales de la cité ocre, cette initiative humaine vise à consacrer les valeurs de solidarité qui caractérisent la société marocaine et à soulager les souffrances des personnes démunies affectées par la vague de froid que connait la région Marrakech-Safi durant l’hiver.

Dans une déclaration à la MAP, le coordinateur régional et président du Comité provincial du CRM à Marrakech, Moulay Hafid Alaoui, a indiqué que cette initiative humaine cible plus de 270 personnes démunies qui bénéficieront de lots de vêtements, qui se composent d’habits neufs de qualité supérieure pour hommes, femmes, garçons et filles.

L’opération se déroule dans le strict respect des mesures sanitaires et préventives visant à éradiquer la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-il tenu à rappeler, expliquant que le CRM a mobilisé ses volontaires et a monté l’opération en trois jours afin d’éviter les rassemblements.

M. Alaoui, également vice-président du Croissant-Rouge marocain, a tenu à rappeler que le Comité provincial du CRM à Marrakech avait grandement contribué dans l’effort national de lutte contre la pandémie du Covid-19 à travers la sensibilisation et la distribution d’aides alimentaires et plus de 70.000 masques de protection.

Le Comité provincial du CRM à la préfecture de Marrakech se prépare à la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie 2021-2025 visant à adopter un nouveau mode de gouvernance et de gestion, la mise en place d’une nouvelle ingénierie de formation et le renforcement des compétences des volontaires du CRM.