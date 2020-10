Vers la création d’un Centre d’hémodialyse à Al Hoceima

lundi, 12 octobre, 2020 à 21:59

Al Hoceima – Le Conseil communal d’Al Hoceima a adopté, lors de sa session ordinaire du mois d’octobre, tenue récemment, une convention de partenariat portant sur la construction et l’équipement d’un Centre d’hémodialyse.

Paraphée entre le ministère de la Santé, le Comité provincial du développement humain, le Conseil provincial, la commune d’Al Hoceima, l’Association Al Nour pour les œuvres sociales et l’Association provinciale de promotion des activités de proximité dans la ville, cette convention vise à définir les conditions organisant le partenariat entre les parties pour la construction et l’équipement du centre.

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du partenariat entre le Comité provincial du développement humain d’Al Hoceima et le ministère de la Santé, vise à garantir une infrastructure d’accueil pour les patients atteints d’insuffisance rénale chronique, à promouvoir le secteur de la santé, à améliorer la qualité des services fournis aux patients et à assurer la pérennité des projets réalisés au profit des habitants de la province.

Le centre, dont la capacité maximale est de 50 bénéficiaires, contribuera au traitement des patients souffrant d’insuffisance rénale chronique, en particulier les catégories nécessiteuses.

En vertu de cette convention, la délégation de la santé d’Al Hoceima s’engage à garantir les cadres médicaux et paramédicaux nécessaires au fonctionnement du centre, contribuer à la maintenance préventive des machines de dialyse et de la salle de traitement d’eau, ainsi que la prise en charge des frais de gestion des déchets médicaux résultant des machines.

De son côté, le Conseil provincial s’engage à garantir une subvention annuelle de l’ordre de 200 mille dirhams pour couvrir les dépenses des usagers du centre, tandis que la commune d’Al Hoceima s’engage à allouer une subvention annuelle de 150 mille dirhams pour une période de cinq ans pour couvrir les dépenses nécessaires.

Pour sa part, l’Association Al Nour pour les œuvres sociales d’Al Hoceima s’engage à construire le centre conformément aux normes en vigueur et à l’équiper de matériel médical et technique, tandis que l’Association provinciale pour la promotion des activités de proximité fournira les ressources humaines nécessaires au fonctionnement du centre.

Selon la convention, lutter contre la précarité est une composante essentielle de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et traduit la volonté Royale d’instaurer un cadre de vie décent qui préserve la dignité des personnes en situation de vulnérabilité, en plus de leur apporter le soutien et l’accompagnement nécessaires à leur intégration sociale et économique.