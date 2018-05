Vers le renforcement des relations de coopération et des échanges économiques entre Tanger et Grenade

vendredi, 11 mai, 2018 à 13:02

Madrid – Le Conseil provincial de Grenade (sud de l’Espagne) a reçu récemment une délégation de responsables institutionnels et hommes d’affaires de la ville de Tanger, dans le but de renforcer les liens de coopération et les échanges économiques entre les deux régions, indique un communiqué du conseil.