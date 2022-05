Vers le raffermissement de la coopération dans les domaines de la recherche et de l’innovation entre le Maroc et la Suisse

lundi, 30 mai, 2022 à 10:00

Berne – Le raffermissement de la coopération déjà “bonne et soutenue” entre le Maroc et la Suisse dans les domaines de la recherche et de l’innovation est au menu de la visite qu’entame, ce lundi, dans le Royaume, une délégation helvétique conduite par la secrétaire d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation Martina Hirayama.

Lors de cette visite de trois jours, Martina Hirayama sera accompagnée d’une délégation scientifique composée de représentants de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) et de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), précise un communiqué du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation en Suisse (SEFRI).

“L’un des objectifs centraux de cette mission scientifique est d’approfondir les relations bilatérales par le biais d’échanges directs avec les acteurs et institutions sur place”, indique le SEFRI, relevant que les relations scientifiques entre la Suisse et le Maroc sont bonnes et soutenues par plusieurs instruments.

Dans le cadre des activités pilotes de la Leading House HES-SO, qui est chargée d’expérimenter de nouveaux instruments de coopération en matière de recherche et d’innovation avec des pays à fort potentiel dans la région MENA, tels que le Maroc, “c’est entre les chercheurs suisses et marocains que les coopérations sont les plus nombreuses”, se félicite le SEFRI. Parmi ces instruments, figurent aussi les bourses d’excellence de la Confédération, qui ont permis depuis 1961 à plus de 70 chercheuses et chercheurs marocains de réaliser un séjour de recherche en Suisse. Les Marocains constituent également la plus grande communauté d’étudiants africains en Suisse, fait observer la même source.

De plus, il existe déjà de nombreuses collaborations directes entre les hautes écoles suisses et marocaines, telle que l’initiative Excellence in Africa, lancée par l’EPFL et l’Université Mohammed VI Polytechnique en 2020. Par le biais de divers programmes, cette initiative vise à soutenir la recherche d’excellence sur tout le continent africain, souligne le communiqué.

Au programme de cette visite, figure notamment la signature d’un mémorandum d’entente pour renforcer la coopération dans les domaines de la recherche et de l’innovation avec le ministère marocain de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI), précise le SEFRI dans un communiqué.

En parallèle, “la HES-SO, mandatée par la Confédération comme Leading House pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA), conclura une convention de coopération avec la direction de la Recherche Scientifique et de l’Innovation du MESRSI”, ajoute la même source, précisant que “cette convention permettra le lancement d’un appel à projets cofinancé par la direction de la Recherche et la Leading House, ouvert aux chercheurs et chercheuses en Suisse et au Maroc”.

Cet appel à projet, dont bénéficiera toute la communauté scientifique suisse et marocaine, est le fruit de contacts réguliers entre les deux pays depuis mars 2020, relève la même source.

La délégation suisse poursuivra son programme par une visite de la Moroccan Foundation for Advanced Science, Innovation and Research et du centre d’excellence en intelligence artificielle, AI Movement.

À Ben Guérir et à Marrakech, des visites des Universités Mohammed VI Polytechnique et Cadi Ayyad sont également prévues.