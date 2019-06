Le vieillissement de la population pose des défis économiques et sociaux majeurs

lundi, 24 juin, 2019 à 15:23

Rabat – Le vieillissement de la population pose des défis économiques et sociaux majeurs aux sociétés, obligeant à revoir l’attitude des gouvernements envers le financement des soins de santé et des régimes de retraite, a souligné, lundi à Rabat, le directeur général de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), Abdellatif Zaghnoun.

S’exprimant lors du Forum CDG Prévoyance, placé sous le thème “notre rapport à notre retraite et à nos aînés”, M. Zaghnoun a relevé que la prise en charge du vieillissement, particulièrement dans son aspect dépendance, est avant tout un défi sociétal, qui doit être pensé et réfléchi sous cet angle en même temps que la réflexion portée sur l’aspect financier à travers les caisses de retraite.