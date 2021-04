Violences faites aux femmes: 4 chercheurs primés

lundi, 26 avril, 2021 à 19:20

Rabat – Quatre chercheurs marocains ont été primés, lundi à Rabat, pour leurs travaux de recherche traitant de la thématique de la violence à l’égard des femmes.

Lancé par le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en partenariat avec l’Organisation du Monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) et le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST), ce prix récompense la meilleure recherche scientifique traitant cette problématique.

Les sujets primés ont trait, notamment, aux cellules de prise en charge des femmes victimes de violences, au cadre législatif de la problématique et à l’approche psychosociale des violences faites aux femmes.

Ainsi, Mehdia Raissouni de l’université Abdelmalek Essaadi de Tétouan a reçu le prix du meilleur ouvrage, tandis que Rachid Merzguioui, de l’université Sidi Mohamed Benabdellah de Fès a remporté le prix du meilleur chapitre d’ouvrage. Le prix du meilleur article publié a été attribué à Keltoum Iqqs, de l’université Mohammed V de Rabat, alors que le prix de la meilleure communication est revenu à Abdelkrim Belhaj, de la même université.

Dans une déclaration à la presse, le ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Driss Ouaouicha a souligné que cette récompense constitue une reconnaissance des réalisations en matière de recherche scientifique, en particulier celles liées à la lutte contre la violence à l’égard des femmes, estimant que la recherche scientifique est à même d’innover des solutions pour éradiquer ce fléau.

“Cette initiative est le début d’une série de prix qui seront attribués par l’Organisation et les institutions gouvernementales dans le but de soutenir la femme”, a relevé de son côté, le directeur général de l’ICESCO, Salim Al-Malik, exprimant son souhait de voir cette expérience s’élargir à d’autres pays.

Pour sa part, la directrice du CNRST, Jamila El Alami a fait savoir que le Centre avait reçu 115 candidatures, dont 20 ont été retenues, expliquant que ces projets traitaient de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et proposaient des solutions pratiques.

En marge de cette cérémonie, une convention de coopération a été signée, dans la perspective du lancement d’un prix annuel pour la meilleure recherche scientifique sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes.

L’accord, qui s’inscrit dans le cadre de l’Initiative nationale pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes, lancée le 8 mars 2020 sous la présidence de SAR la Princesse Lalla Meryem, a été paraphé par MM. Ouaouicha et Al-Malik et Mme El Alami.

Cette convention détermine le cadre de coopération entre les parties signataires en vue de lancer ledit prix, qui récompensera, le 8 mars de chaque année, les travaux de recherche visant la production de nouvelles connaissances ou de nouvelles propositions permettant de trouver des solutions au phénomène de la violence contre les femmes.

La cérémonie de remise des prix a été marquée par la présence du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaïd Amzazi, et d’une pléiade de professeurs universitaires et de chercheurs.