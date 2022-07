Le visa électronique, une nouvelle étape de la réforme consulaire (Directeur des affaires consulaires et sociales)

vendredi, 8 juillet, 2022 à 19:01

Rabat – Le lancement officiel de la procédure d’octroi du visa électronique “eVisa” via la plateforme www.acces-maroc.ma constitue une nouvelle étape de la réforme consulaire, a indiqué, vendredi à Rabat, le directeur des affaires consulaires et sociales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Fouad Kadmiri.