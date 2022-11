Visa for Music : Diversité musicale et culturelle en clôture du festival

dimanche, 20 novembre, 2022 à 11:32

Rabat – La 9è édition du festival Visa for Music a pris fin, samedi soir à Rabat, avec des performances marquées par la diversité musicale et culturelle. En véritable trait d’union entre les musiques africaines, moyen-orientales et les musiques du monde, la clôture de ce festival a été une véritable invitation au vivre-ensemble et à l’acceptation des différences culturelles par la musique.