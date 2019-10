La vision Royale pour un système multilatéral de solidarité présentée aux pays non alignés à Bakou

mercredi, 23 octobre, 2019 à 22:22

Bakou- La vision Royale pour un système multilatéral et solidaire a été présentée, mercredi, à Bakou en Azerbaïdjan lors de la réunion ministérielle préparatoire du 18è Sommet du Mouvement des pays non alignés par l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations-Unies, Omar Hilale, qui préside la délégation marocaine.

Intervenant lors de la réunion ministérielle, le diplomate a affirmé que le Maroc a fait des principes du Mouvement des non-alignés une référence pour sa politique étrangère et privilégie la coopération et le règlement des différends par les voies pacifiques et le dialogue, suivant une approche réaliste et solidaire, conformément à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et à la ferme conviction du Souverain en l’importance d’une action multilatérale engagée et constructive.

Depuis la Conférence de Bandung, la conviction du Maroc sur l’importance de l’interdépendance relationnelle entre les principes du Mouvement des non-alignés pour réaliser le développement durable s’est renforcée, a affirmé M. Hilal, notant que la paix requiert le respect de la souveraineté des pays et le développement passe par une solidarité effective pour assurer la prospérité des pays non alignés.

Le diplomate a également indiqué que le Maroc a suivi cette voie dans plusieurs questions figurant sur l’agenda de la communauté internationale, s’agissant de la question migratoire ou du renforcement de la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme, le changement climatique, la sécurité transfrontalière et le développement durable.

En tant que pays africain, le Maroc a érigé le principe de la solidarité avec les Etats du continent au centre de sa politique étrangère, conformément aux Hautes orientations Royales, a souligné le diplomate, ajoutant que le Royaume a toujours défendu les causes africaines, notamment celles en rapport avec le développement humain, la lutte contre la pauvreté et l’extrémisme, en plus de la consolidation de la paix et de la sécurité sur le continent.