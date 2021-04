Voie express Tiznit-Dakhla: L’avancement des travaux dans la province de Tan-Tan atteint 31% (M. Amara)

jeudi, 8 avril, 2021 à 20:00

Tan-Tan – Le taux d’avancement des travaux de la voie express Tiznit-Dakhla au niveau de la province de Tan-Tan a atteint 31%, a affirmé jeudi le ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara.

Dans une déclaration à la presse, M. Amara a indiqué que ce taux est “raisonnable”, sachant que la province de Tan-Tan comprend à elle seule 5 des 16 ouvrages d’art que compte ce projet d’envergure dans son ensemble.

“Avant la fin de l’année, nous avancerons bien dans la réalisation de ce projet après avoir résolu plusieurs problèmes qui se sont posés au début de l’achèvement technique des ouvrages d’art”, a-t-il assuré.

Le ministre a ajouté que les ouvrages d’art situées dans la province de Tan-Tan seront achevées pour un coût total estimé à 0,5 milliard de dirhams sur les 1,5 MMDH du budget initial alloué pour la réalisation des tronçons situées dans cette province.

Le ministre, qui était accompagné du gouverneur de la province de Tan-Tan, s’est informé de l’état d’avancement des travaux de tronçons du projet, dont Oued Chbika et Oued Drâa.

La longueur totale de ce projet routier dans la province de Tan-Tan est de 115 km. Il est réparti en trois tronçons: Oued Draa-El Watia (taux d’avancement estimé à 59%), El Watia-Oued Chbika (38%) et Oued Chbika-Oued El Waar (20%).

La voie express Tiznit-Dakhla, qui s’étend sur 1.055 km et dont le coût de réalisation s’élève à environ 10 milliards de dhs, porte sur le dédoublement de la route nationale N° 1 entre Tiznit et Laâyoune, sur 555 km, et élargissement à 9m de la voie entre Laâyoune et Dakhla sur une distance de 500 km.

Ce projet d’envergure va réduire le temps et le coût du transport, améliorer la fluidité du trafic, le niveau de service, le confort et la sécurité routière et facilitera le transport des marchandises entre les villes du Sud du Royaume et les grands centres de production et de distribution.