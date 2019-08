Vol et agression des usagers de la route nationale Fès-Kénitra: le troisième suspect arrêté (procureur général du Roi)

dimanche, 4 août, 2019 à 17:40

Rabat-Les services de sécurité ont arrêté, dimanche, le troisième suspect impliqué dans les actes commis dans la nuit du 29 juillet, ayant conduit à l’interruption de la circulation sur la route nationale n°4 liant Fès et Kénitra, et dans le vol et l’agression des usagers de cette route, a annoncé le procureur général du Roi près la Cour d’appel de Meknès.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête, a précisé le procureur général dans un communiqué.

Les deux suspects, déjà arrêtés, avaient été déférés devant le parquet général et présentés au juge d’instruction qui avait ordonné de les placer à la prison locale de Meknès à la disposition de l’enquête, selon la même source.