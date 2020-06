Vol de rapatriement des Marocains bloqués en Allemagne

samedi, 27 juin, 2020 à 20:38

Berlin-L’opération de rapatriement des Marocains bloqués en Allemagne en raison de la pandémie de coronavirus a commencé, samedi, avec un vol de la Royal Air Maroc reliant Francfort et Marrakech.

Initié par l’Ambassade du Royaume du Maroc à Berlin, ce vol s’inscrit dans le cadre de la mobilisation du ministère des Affaires étrangères, des ambassades et des consulats généraux du Maroc à l’étranger pour réunir les conditions de réussite des opérations de rapatriement.

Cette opération de rapatriement s’est déroulée dans de bonnes conditions et dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur, a souligné l’ambassadeur du Maroc en Allemagne, Mme Zohour Alaoui, précisant que ce vol a bénéficié particulièrement aux personnes âgées, à celles souffrant de maladies chroniques ou se trouvant dans une situation de précarité.

Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger suit de près et accompagne les ressortissants marocains bloqués à l’étranger, a ajouté Mme Alaoui dans une déclaration à la MAP, notant que toutes les parties concernées coopèrent de manière intense pour mieux gérer cette situation exceptionnelle et complètement inattendue résultant de la propagation de l’épidémie du Covid-19.

A cette occasion, la diplomate marocaine a tenu à remercier les autorités allemandes ayant apporté toutes les facilités nécessaires pour le déroulement de cette opération dans les meilleures conditions.

Dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire décrété par plusieurs pays suite à la propagation de la pandémie du Covid-19, quelque 30 vols ont été programmés entre les 21 et 27 juin pour le rapatriement de 4.644 Marocains bloqués dans 17 pays.