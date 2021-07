Le vrai du faux autour de la campagne de vaccination: variant Delta, vaccination des enfants, 3ème dose…

lundi, 12 juillet, 2021 à 18:21

Rabat – La campagne de vaccination lancée au Maroc et dans le monde est à l’origine d’un flot de “fake-news” relayées par des sites d’information et sur les réseaux sociaux. La MAP fait le tri entre l’intox et les bonnes informations pour une meilleure sensibilisation.

– Le variant Delta peut remettre en cause la campagne de vaccination en cours dans le Royaume. FAUX

– Au Maroc, le nombre de personnes vaccinées (deux doses) et qui ont été atteintes de Covid-19 est alarmant. FAUX

– L’OMS appelle à ne pas vacciner les mineurs contre le Covid-19 car les enfants ne représentent pas une population à risque face au SARS-CoV-2. FAUX

– Les vaccins contiennent des toxines dangereuses. FAUX

– Le nombre de primo-vaccinés est de 10.552.219, alors que celui des personnes complètement vaccinées (1ère et 2ème doses) s’élève à 9.310.662. VRAI

– La campagne nationale de vaccination contre le nouveau coronavirus (Covid-19) a été élargie aux personnes âgées entre 35 et 39 ans. VRAI

– Les citoyens qui ont raté leur vaccination peuvent toujours se rattraper. VRAI

– Le monde a franchi le cap tragique des quatre millions de décès dus à la Covid-19. VRAI

– Le variant Delta du coronavirus, anciennement dénommé “indien”, est devenu majoritaire en France. VRAI

– AstraZeneca envisage de demander une autorisation pour une 3è dose de vaccin. VRAI