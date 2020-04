Le vrai du faux autour du Coronavirus au Maroc

dimanche, 5 avril, 2020 à 15:34

L’Association marocaine des officiers de santé opérant au niveau des points de passage a affirmé que malgré la suspension des vols aériens et du trafic maritime en provenance et à destination du Maroc, les officiers de santé demeurent mobilisés pour le contrôle des activités d’import-export menées au niveau des ports et certains aéroports.