Le vrai du faux autour du Coronavirus au Maroc

mardi, 5 mai, 2020 à 13:32

Rabat – Le Coronavirus, qui a fait plus de 3,5 millions de cas de contamination dans le monde, est à l’origine d’un flot de Fake news relayées sur les réseaux sociaux. La MAP fait le tri entre l’intox et les bonnes informations pour une meilleure sensibilisation.

– Le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé une année blanche pour l’ensemble des niveaux scolaires à l’exception de la 1ère et 2ème année du Baccalauréat. FAUX

– Les épreuves orales du Concours national commun (CNC) et du Concours national d’accès aux écoles de management (CNAEM), réservés aux étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), ont été annulées. FAUX

– 100 cas supplémentaires d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc, portant à 5.153 le nombre total des cas de contamination. VRAI

– Plus de 900.000 salariés déclarés en arrêt de travail temporaire au titre du mois d’avril. VRAI

– Aucun cas confirmé au nouveau Coronavirus (Covid-19) depuis début avril dans la région Laâyoune-Sakia El Hamra. VRAI

– Le Bureau de la Chambre des conseillers a décidé de prendre toutes les mesures pour adopter le vote électronique lors des séances plénières et de généraliser ce système aux commissions permanentes à partir de la semaine prochaine. VRAI

– La Fondation Al Mada offre 1 million de masques FFP2 au personnel soignant des patients contaminés par le COVID-19. VRAI

– Bank Of Africa se mobilise pour soutenir les entreprises face à la crise sanitaire du nouveau Coronavirus (COVID-19). VRAI