Le vrai du faux autour du Coronavirus au Maroc

mercredi, 6 mai, 2020 à 13:57

Dès la fin de la crise sanitaire du Covid-19, il conviendra de soutenir les entreprises nationales et de poursuivre l’élan de solidarité et d’unité qui s’est installé au service de l’économie nationale, a souligné Omar Hniche, vice-président de l’Université Mohammed V de Rabat, chargé des affaires académiques et estudiantines.